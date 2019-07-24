وفاة والدة الفنانة يسرا داخل أحد المستشفيات في منطقة المهندسين بعد صراع مع المرض

تُوفيت والدة الفنانة يسرا، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.
وأكد الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين، أنه من المقرر ان يتم تشييع الجثمان اليوم ، بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.
كانت يسرا قد اختيرت مؤخرًا مع المنتج محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة، ضمن عضوية لجنة الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم السينمائية، الأوسكار.
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