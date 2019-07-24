فنانون ولدوا خارج مصر بينهم "حلا وهنا شيحة ومي عز الدين"

احتفل محبو المخرج الكبير عاطف سالم، أحد مخرجي الجيل الثاني في السينما المصرية، بذكرى ميلاده، أمس.

لم يكتف "سالم" بالإخراج فساهم في كتابة بعض الأعمال، كما أنتج أعمالًا أخرى، بالإضافة في التمثيل قبل الاتجاه للإخراج.

وُلد عاطف سالم، في السودان عام 1927، لأبوين مصريين، إذ كان والده ضابطا في الجيش المصري الموجود في السودان، وكان يصف نفسه ساخرا: "أنا سوداني مقشر، وعندي شقاوة القرود، وكنت أشعر إنني وسط أهلي".

وفي ذكرى ميلاد "سالم"، نرصد لكم فنانون ولدوا خارج مصر، كالآتي:

خالد سليم

قال الفنان خالد سليم، في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي إنه ولد في الكويت وتربى بها وعاش فيها أفضل فترات حياته، مشيرا إلى أنه يتحدث اللهجات الكويتيتة والمغربية والمصرية.



غادة عادل

قالت الفنانة غادة عادل، في برنامج "ج سؤال" للفنانة إشرف عبدالباقي، إنها ولدت في ليبيا، وعاشت لفترة طويلة فيها، وتحدثت خلال البرنامج باللهجة الليبية.

مي عز الدين

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قالت الفنانة مي عز الدين، في حوار لإحدى المجلات الخليجية، إنها ولدت في الإمارات وعاشت لفترة بها، مشيرة إلى أنها ولدت في أبو ظبي، حيث كانت الأسرة تقيم لسنوات طويلة، قبل أن تعود إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة ودراسة علم الاجتماع بكلية الآداب"، وتابعت مي "لشهر رمضان في الإمارات ألق مختلف، أما في مصر فالاحتفالات الشعبية هي أبرز ما يميز رمضان، ما يجعله لدى بعض الزوار أحياناً فرصة مناسبة للسياحة والاستمتاع بالأجواء الشعبية التي تملأ الشوارع".

حلا وهنا ومايا شيحة

ولدت حلا في مدينة صيدا اللبنانية، بينما ولدت هنا ومايا في مدينة بيروت، فوالدتهن لبنانية، بينما والدهم هو الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وعاشت العائلة بين العجمي في الإسكندرية ولبنان.

دينا

بسبب عمل والدها في وكالة أنباء الشرق الأوسط في روما، ووالدتها التي كانت تعمل في سفارة الهند في روما، ولدت دينا في روما، وكشفت عن أنها عاشت 5 سنين في إيطاليا، وتستطيع التحدث ببعض الكلمات والجمل الإيطالية، دون إتقان اللغة بشكل كامل.

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