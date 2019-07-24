إيطاليا آخر محطات عرض فيلم The Lion King في دور العرض السينمائية

تستقبل دور العرض السينمائى فى إيطاليا فيلم The Lion King وذلك يوم 21 أغسطس المقبل، لتكون بذلك إيطاليا هى آخر محطات عرض الفيلم في دور العرض السينمائي حيث بدأ عرضه في 9 يوليو بلوس أنجلوس ثم تلي ذلك عرضه حول العالم.

حقق فيلم The Lion King إيرادات في شباك التذاكر حول العالم وصلت إلى 531 مليون دولار، وهوالفيلم الذي يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عامًا على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التي طرح بها الفيلم عام 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

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