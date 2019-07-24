شارك بالعزاء فى والدة النجمة يسرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت، اليوم الأربعاء، والدة النجمة يسرا بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، وتشيع اليوم الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر مباشرة، لدفنها بعد ذلك فى مقابر الأسرة.

كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

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وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت اليوم.