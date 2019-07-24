شكرا لقرائتكم خبر عن "حبيبه أمها"..صورة للفنانة يسرا مع والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تظهر النجمة يسرا، فى أى حديث تلفزيونى دائما تتحدث عن والدتها وعن طريقة تربيتها لها و مغامرتها منذ الصغر، فهى شديدة التعلق بوالدتها ولم تتركها فى أيامها الأخيرة وظلت بجوارها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، وتشيع اليوم الأربعاء الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر مباشرة، لدفنها بعد ذلك فى مقابر الأسرة.

والعزاء مساء يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم

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كانت والدة الفنانة الكبيرة يسراقد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفت اليوم.