شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. عزاء والدة يسرا في عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام عزاء والدة النجمة يسرا، يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب .

موعد جنازة الفنانة يسرا

وتوفيت، اليوم الأربعاء، والدة النجمة يسرا بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، وتشيع اليوم الأربعاء الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر لدفنها بعد ذلك فى مقابر الأسرة.

Advertisements

كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح اليوم.