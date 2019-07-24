شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..تعلم تحضير القهوة التركى على طريقة شريف سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طريقة تعليم تحضير القهوة، هكذا بدأت الفنانة منال سلامة الفيديو الطريف الذي قامت بتصويره لشقيقها الفنان شريف سلامة، وهما فى المطبخ و يعلمها طريقة إعداد القهوة بالخطوات.

وشاركت منال سلامة، جمهورها بمقطع الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، و كتبت عليه، قائلة: " أخويا حبيبى".

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وظهر شريف فى الفيديو، و هو يعد القهوة بالطريقة الصحيحة، وتقول منال إن شقيقها يعلمها هي وزوجته الفنانة داليا مصطفى طريقة إعداد القهوة، وفى نهاية الفيديو يبتسم شريف و يقول أنها المرة الأولى التى يحضر فيها القهوة".

آخر ظهور فني لشريف سلامة،كان مسلسل "السهام المارقة" بطولة شيرى عادل وهانى عادل ووليد فواز والفنانة التونسية عائشة بن أحمد والفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود والفنان السعودى هشام فقيه والفنان العراقى كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل .