- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان سعد الصغير صورة تجمعه بـ نجله "محمود"، ووجه له رسالة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلق سعد الصغير على الصورة، قائلًا: "مع حبيب قلبي محمود سعد الصغير ابني وصاحبي، وده أقل حاجة عندنا، بس طبعا أنا أجمد منه في الفورمة بكتير".
يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الصغير ونجله في حمام السباحة: "ابني وحبيبي بس أنا أجمد منه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.