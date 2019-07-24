سعد الصغير ونجله في حمام السباحة: "ابني وحبيبي بس أنا أجمد منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان سعد الصغير صورة تجمعه بـ نجله "محمود"، ووجه له رسالة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلق سعد الصغير على الصورة، قائلًا: "مع حبيب قلبي محمود سعد الصغير ابني وصاحبي، وده أقل حاجة عندنا، بس طبعا أنا أجمد منه في الفورمة بكتير".

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.