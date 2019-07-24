بالصور.. آخر ظهور لوالدة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور للراحلة في حفل عيد ميلاد النجمة يسرا الذي أقيم مارس الماضي بمنزلها، وسط مجموعة من أصدقائها وبحضورعائلتها.

وظهرت والدة يسرا خلال الحفل وسط أصدقائهم وهي تجلس على كرسي متحرك، وحرصت يسرا على التقاط صورة بجانب والدتها.

من المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.