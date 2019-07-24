أشرف زكى: تشييع جنازة والدة يسرا عقب صلاة العصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:
أكد الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية لـ"مصراوى"، أن جنازة والدة الفنانة يسرا ستشيع عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد السيدة نفيسة، لدفنها بمقابر الأسرة.
وتوفيت والدة النجمة يسرا، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية خلال الأشهر الماضية.
وأصيبت والدة يسرا، الشهر الماضي بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة.
وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية للبقاء بجانب والدتها.
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