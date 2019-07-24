منى عبد الغني تعزي يسرا: "ربنا يصبرك ويربط على قلبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نعت المطربة والإعلامية منى عبد الغني، والدة النجمة يسرا التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء. ونشرت منى صورة ليسرا عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:" البقاء لله في وفاه الوالدة وربنا يصبرك ويربط على قلبك". ومن المقرر أن يتم تشيع جثمان الراحلة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

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