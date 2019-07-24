وفاة والدة الفنانة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

توفيت منذ قليل، والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض. وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بانستجرام.

وقالت بوسي شلبي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن صلاة الجنازة ستكون بعد عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة".

يذكر أن والدة الفنانة يسرا كانت تمر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية.