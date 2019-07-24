- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
توفيت منذ قليل، والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض. وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بانستجرام.
وقالت بوسي شلبي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن صلاة الجنازة ستكون بعد عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة".
يذكر أن والدة الفنانة يسرا كانت تمر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة الفنانة يسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.