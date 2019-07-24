صابرين تدعوا لـ فاروق الفيشاوي:" ربنا يشفيك يا طيب يا جدع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

قدمت الفنانة صابرين رسالة خاصة للفنان فاروق الفيشاوي، الذي يمر بازمه صحية خلال هذه الأيام، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتبت صابرين قائلة:" ربنا يشفيك يا رب يا طيب يا جدع يا أستاذ يا أخ يا صديق يا غالي لو اتكلمت علي صفاتك وحبنا ليك مش هوفيك قدرك ربنا يشفيك".

كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.

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وأعلن أحمد فاروق الفيشاوي، في تصريحات صحفية لعدة مواقع أمس، تدهور حالة والده، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان فاروق الفيشاوي كان في عزاء الفنان عزت أبوعوف الذي أقيم 2 يوليو الجاري.