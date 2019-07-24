تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة يسرا

فجع الموت صباح اليوم الفنانة المصرية الشهيرة يسرا، وسط حالة حزن عمت الوسط الفني ومواقع التواصل.
حيث أعلن نبأ وفاة والدة الفنانة يسرا، صباح اليوم، داخل إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.
وتُشيّع جنازة والدة الفنانة يسرا من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة ظهر اليوم؛ على أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.
كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.
وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفت اليوم.