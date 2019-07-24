صورة: ريهام سعيد تسخر من خبر وفاتها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورة تداولها نشطاء التواصل، توحي بأنها توفت.

وكانت الصورة لجنازة مرفق معها صورة ريهام سعيد، وعلقت على الصورة.

وعلقت ريهام بسخرية على ما تداوله النشطاء قائلة :”هي وصلت للدرجة دي؟ طب معلش حتى لو مت ليه احمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي. هم يضحك و هم يبكي”

يذكر أن ريهام سعيد خضعت لعملية خطيرة في الوجه، بعدما أصيبت ببكتريا في وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر لازال قائمًا، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة، حتى لا تنتشر تلك البكتريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها والتي قد تؤدي بدورها إلى الوفاة، وشدد الأطباء على ريهام سعيد ضرورة الراحة لمدة شهر ومنع أي زيارة أو رؤية أحد خلال هذا الشهر.