تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات حفلات العيد في دبي يوم الخميس 15 أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي.
وكانت نانسي قد قدّمت خلال حفلها بمهرجان جرش الذي أقيم منذ أيام، عدداً كبيراً من أغانيها القديمة والجديدة، والتي تحبها وتتفاعل معها الجمهورمثل: "بدنا نولع الجو، ياطبطب، قول تاني كده، مستنياك، الحب زي الوتر.
أما عن آخر حفلات نانسي في السعودية ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر منتصف أغسطس.. حفل نانسي عجرم في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.