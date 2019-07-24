منتصف أغسطس.. حفل نانسي عجرم في دبي

تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات حفلات العيد في دبي يوم الخميس 15 أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي.

وكانت نانسي قد قدّمت خلال حفلها بمهرجان جرش الذي أقيم منذ أيام، عدداً كبيراً من أغانيها القديمة والجديدة، والتي تحبها وتتفاعل معها الجمهور

مثل: "بدنا نولع الجو، ياطبطب، قول تاني كده، مستنياك، الحب زي الوتر.

أما عن آخر حفلات نانسي في السعودية ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.