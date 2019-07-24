بعد طرحه بساعات.. برومو ولاد رزق2 الأعلى مشاهدة

حقق البرومو الدعائي الرسمي لفيلم ولاد رزق 2، نسبة مشاهدات مرتفعة خلال ساعات قليلة، ما جعله تريند رقم 1 عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحصد البرومو الدعائي لفيلم ولاد رزق 2، ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحه، ومن المقرر أن يُعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان. "يوتيوب".وحصد البرومو الدعائي لفيلم ولاد رزق 2، ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحه، ومن المقرر أن يُعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

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