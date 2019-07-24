تعرف على أقصر اختبار للذكاء في العالم

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2019 11:44 صباحاً - قام البروفيسور ” شين فريدريك ” من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بإبتكار واحدا من أقصر اختبارات الذكاء في العالم ( IQ ) .
ويتكون الاختبار من ثلاث أسئلة رياضية .. وتمكن من تجاوزه 17% فقط من الأشخاص الذين شاركوا به حول العالم .
وذكرت صحيفة Mirror البريطانية بأن هذا الاختبار ابتكر عام 2005 لتحديد القدرات المعرفية وكجزء من بحثه أجرى فريدريك دراسة على 3 آلاف مشارك من خلفيات ثقافية متنوعة .. وتم نشره الآن على شبكة الإنترنت ما جعل الكثيرين حريصين على خوضه .
وجاءت الأسئلة التي يتضمنها الاختبار كالتالي :
1- مضرب وكرة ثمنهما معا 1.1 دولار ، يزيد ثمن المضرب بدولارعلى ثمن الكرة .. فكم يكون ثمن الكرة ؟
2- توجد رقعة من أوراق الزنبق في بحيرة، وفي كل يوم يتضاعف حجم الرقعة، إذا كانت الرقعة تحتاج 48 يوما لتغطية البحيرة بالكامل، فكم من الوقت سيلزم الرقعة لتغطية نصف البحيرة ؟
3- إذا كانت خمس ماكينات في معمل للنسيج تحتاج خمس دقائق لصنع خمس قطع، فكم تحتاج 100 ماكينة لصنع 100 قطعة ؟
وكانت أكثر الإجابات الشائعة لهذه الأسئلة وهي إجابات خاطئة أن ثمن الكرة هو 10 سنتات كإجابة عن السؤال الأول ، و24 يوما كإجابة للسؤال الثاني و 100 دقيقة إجابة للسؤال الثالث .
أما الإجابات الصحيحة هي أن ثمن الكرة 5 سنتات للسؤال الأول و 47 يوما للسؤال الثاني و 5 دقائق للسؤال الثالث .
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