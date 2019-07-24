وفاة الملاكم الروسي ” مكسيم داداشيف ” متأثرا بضربات قاتلة في الرأس خلال نزال

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2019 11:44 صباحاً - أعلن الاتحاد الروسي للملاكمة عن وفاة الملاكم الروسي ” مكسيم داداشيف ” البالغ من العمر 28 عاما يوم أمس الثلاثاء بعد 3 أيام من فقدانه الوعي متأثرا بالإصابات التي لحقت به في مباراة ملاكمة ضد البورتريكي ” سابريل ماتياس ” يوم الجمعة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية .

وخاض داداشيف مباراة في الوزن الخفيف استمرت حتى الجولة 11 واضطر مدربه ” بودي ماكجيرت ” إلى إنهاء المباراة بعد أن لاحظ تأثر الملاكم بالضربات التي تلقاها في رأسه .

وفقد داداشيف وعيه تماما وهو في طريقه إلى غرفة الملابس إثر تلقيه ضربات متتالية .. ودخل في حالة إغماء ليتم نقله إلى المستشفى وتبين إصابته بنزيف في المخ وخضع لعملية جراحية طارئة ولكنها لم تنجح في إنقاذ حياته .

وأعلن ” عمر كريمليف ” رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة أن الاتحاد سيتكفل بكل تكاليف الجنازة وسيقدم إعانة لأسرة داداشيف .. كما أكد على فتح تحقيقا في الأسباب التي أدت إلى وفاة الملاكم .

وأثار خبر وفاة داداشيف موجة حزن بين اللاعبين وعشاق الملاكمة ونعاه الكثير من أبطال اللعبة خاصة إنه كان ملاكما قويا وفاز بجميع مبارياته السابقة بالضربة القاضية .