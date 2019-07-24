صور.. أنوبام خير يستضيف ريشي ونيتو كابور على الغذاء في منزله بنيويورك

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
قام كل من ريشي كابور ونيتو كابور بزيارة مواطنهما الممثل أنوبام خير في شقته في نيويورك لتناول طعام الغداء ، وامتدح ريشي الطعام الذي قام باعداده خير وبخاصة خبز محلى شهير يُعد في الهند.
شارك ريشي صورة للثلاثة وهم يتناولون طعام الغداء على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب ، “في شقة أنوبام خير لتناول طعام الغداء، تناولنا الفولكا (الخبز الهندي) الذي قام بصنعه، طعام رائع”.
شارك أنوبام أيضًا بعض الصور من فترة ما بعد الظهيرة على إنستجرام ، وعلق:”خمن من جاء لتناول الغداء؟ لقد كنت سعيدًا لأنني رافقت ريشي كابور ونيتو في منزلي لتناول طعام الغداء”، كما أشادت الممثلة المخضرمة نيتو بمائدة أنوبام.
قبل يومين ، التقى نجوم الفن الثلاثة لتناول العشاء في مطعم فاخر في المدينة، شاركت نيتو صورة من حفل العشاء على حسابها بموقع Instagram ، قائلة: “كان من دواعي سروري دائمًا قضاء الوقت مع أنوبام- لقد كان داعمًا كبيرًا طوال الوقت”
ريشي في نيويورك منذ 9 أشهر يخضع لعلاج السرطان، وقد كشف مؤخرًا أنه بدأ يتعافى ويتوقع عودته إلى الهند قريبًا. في هذه الأثناء ، كان أنوبام في مدينة نيويورك، بسبب انضمامه إلى فريق المسلسل التلفزيوني الأمريكي نيو أمستردام العام الماضي.
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