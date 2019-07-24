القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن المركز المالي الدولي في أبوظبي وقع أكثر من اتفاقية مع الجانب الصيني وإن زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى جمهورية الصين الشعبية تعزز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "سوق أبوظبي" العالمي: العلاقات الإماراتية الصينية حققت قفزات نوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.