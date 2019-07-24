- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطفت الممثلة المصرية سمية الخشاب الأضواء، خلال حضورها الدورة الرابعة من مهرجان سينما الشاطئ، بمدينة هرهورة بالمملكة المغربية.
ونظمت إدارة مهرجان سينما الشاطئ بمدينة هرهورة بالمملكة المغربية، عقب حفل افتتاح الدورة الرابعة التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، احتفالية لضيوف المهرجان، بحضور عدد كبير من الفنانين والسينمائيين المغاربة، تضمنت الاحتفالية تقديم عدد من الأغاني التراثية المغربية، إضافة لأغاني أم كلثوم ووردة، وعزيزة جلال.
وخطفت النجمة سمية الخشاب الأضواء، خلال الاحتفالية؛ إذ دخلت قاعة الاحتفال داخل إطار يحمله 4 أشخاص، مثلما يحدث في حفلات الزفاف وفقا للتقاليد المغربية. وظلت في زفة العروس على التقاليد المغربية لنحو نصف ساعة وسط تفاعل جميع الحاضرين.
وأعربت "سمية" عن سعادتها بالحفاوة التي قوبلت بها منذ وصولها إلى المغرب، واستقبال جمهور وضيوف مهرجان سينما الشاطئ بمدينة هرهورة، موضحة أنها استمتعت بالزفة على الطريقة المغربية.
وكرم المهرجان "الخشاب" عن مجمل أعمالها السينمائية؛ إذ قدمت للشاشة الفضية العديد من الأفلام المهمة، منها: "عمارة يعقوبيان"، و"يوم الكرامة"، و"حين ميسرة"، و"الريس عمر حرب"، و"ساعة ونص".
كانت هذه تفاصيل خبر زفة مغربية لسمية الخشاب بمهرجان سينما الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.