وفاة والدة الفنانة يسرا

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Jul 24, 2019
توفيت والدة الفنانة المصرية يسرا، اليوم الاربعاء، الموافق في 24 تموز الجاري، على أن تقام صلاة الجنازة عصراً من مسجد السيدة نفيسة.
وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية بعد ان تعرضت والدتها مؤخراً لأزمة صحية خطيرة نقلت على أثرها الى المسشتفى ووضعت في العناية المركزة.
وكان أخر ظهور لوالدة يسرا، في حفل عيد ميلادها الماضي، والذي أقيم في شهر آذار/مارس، وسط حضور عدد من النجوم في منزلها.
أسرة موقع “الخليج 365” تتوجه بأحر التعازي من الفنانة يسرا.
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