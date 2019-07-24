هذه كتب نادين ن. نجيم المفضلة واحلام مستغانمي تردّ عليها

Jul 24, 2019
نشرت النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم صورة لها على حسابها على انستغرام وهي تقرأ في أحد الكتب.
ومن خلال الصورة وجهت نادين سؤالًا لجمهورها عن الكتاب المفضّل لديهم قائلة: “أي كتاب قرأتم وأثّر فيكم كثيراً؟”.
وكشفت نادين من خلال السؤال الى أنها تفضل كتاب “نسيان.كوم” وتحب أيضاً كتاب Think like a man act like a lady.
لاحقاً قامت الكاتبة احلام مستغانمي بإعادة نشر الصورة على حسابها على انستغرام وشكرت نادين على اختيارها كتاب “نسيان”كوم” وكتبت: “شكرًا للجميلة قلبًا وقالبًا نادين . . أحبك”.
نذكر أن “نجيم” شاركت خلال موسم رمضان 2019 في بطولة مسلسل “خمسة ونص”، الى جانب كل من قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، وغيرهم، كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر. وإنتاج شركة الصبّاح للاعلام.
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