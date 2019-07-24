نجوم الفن ووجوه معروفة يتمنون الشفاء العاجل لماغي بوغصن

انشغل الوسط الفني أمس الثلاثاء بصحة النجمة ماغي بوغصن بعد انتشار خبر اجرائها لعملية جراحية دقيقة في الرأس.

واتخذ العديد من الفنانين والوجوه المعروفة من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منبراً ليوجهوا لـ ماغي أطيب الامنيات بالشفاء العاجل وأن تعود الى عائلتها واصدقائها وجمهورها بخير وبسرعة.

وقد رصد موقع الخليج 365 العديد من الرسائل نذكر منها:

-اليسا: “نشالله بتقومي بالسلامة وبترجعي بصحة منيحة لكل محبينك. صلواتنا معك”.

-مروان حداد: “كتر خير الله ماغي كتير منيحة انا زرتها اليوم وتطمنت عليها وقريبا انشالله بترجع لجمهورها”.

-رولا حمادة: “الحمدلله عالسلامة ماغي . ربنا ما رح يتركك . قلبي وصلاتي معك”.

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-باتريسيا هاشم “سلامة قلبك يا كراميل درامتنا اللبنانية.سلامة قلبك من كل وجع ومن كل شرّ وترجعي لكل احبابك واصحابك وعيلتك بصحة وسلامة وبضحكة كبيرة من قلب ما بيعرف غير يحبّ”.

-نهلة داوود: “ماغي بوغصن كلنا نصلي لك”.

-زين العمر: “يا مار شربل اليوم صلاتي إلك على نيٌة ماغي بوغصن يا طبيب الكل يا حبيب يسوع بعرفك ما بترفض طلب”.

-رولا شامية: “صلاواتنا كلنا معك الله يقومك بالسلامة”.

-باسم رزق: “ما عرفناكي الاّ هيك .. ماغي.. ما بيلبقلك إلاّ الفرح ،، وما بتعطي الاّ الفرح.. ناطرينك تقومي بالسلامة”.

-سهى قيقانو: “من يمتلك الصحة يمتلك كل شيئ،من يمتلك الامل يُشفى من كل شيء ومن يمتلك الايمان يكون كل شيء.. قال يسوع المسيح: اذا صليتم “أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ،لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ، لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ، لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذلِكَ عَلَى الأَرْضِ”

-طارق سويد: أريد ان اطلب منكم طلباً ومن قلبي، اليوم كل واحد على طريقته يصلي لماغي بو غصن، ابعثوا لها طاقة ايجابية وحب وأن يتم اضاءة شمعة.. ماغي انت قوية وستعودين اقوى وأجمل ونحن كلنا الى جانبك ونحبك”.

نذكر ان ماغي بوغصن كانت قد خضعت صباح أمس الاثنين، 22 تموز الجاري، لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حميد من الدماغ. لقراة الخبر: ماغي بوغصن في العناية المركزة بعد خضوعها لعملية دقيقة