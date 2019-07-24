مغني الراب العالمي راس يُحيي أولى حفلاته في مصر 2 آب المقبل

يستعد مغني الراب الأمريكي راس Russell Vitale لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مصر، مساء الجمعة الموافق 2 أغسطس/ آب في مدينة العلمين الجديدة.

ويفتتح مغني الراب الأمريكي الحفلات الغنائية العالمية التي تتبناها العلمين في انطلاقتها الرسمية خلال موسم الصيف الجاري، والتي ستتضمن حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز.

وتم تحديد ثلاث فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle والتى تم بيعها بالكامل.

jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبوما غنائيا حول العالم.

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