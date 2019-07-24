اللبنانية راكيل نخول تستعد لطرح أغنية جديدة

انتهت الفنانة اللبنانية راكيل نخول، من تسجيل أغنية جديدة، وذلك استعدادا لطرحها الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات عمر ساري، وألحان يحيي صويص، ولم يتم حتى الآن الاستقرار علي اسم مخرج لتصوير الأغنية كفيديو كليب.

وقد طرحت نخول أغنية "تونس ياحرة جينالك" تعبيرا عن حبها وتقديرها للشعب التونسي، ثم قدمت أغنية أخرى لتونس تحت عنوان "قالوا زيني" وذلك إهداء إلى روح الفنانة الكبيرة الراحلة علية التونسية.

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