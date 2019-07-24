راغب علامة يؤكد مشاركة شيرين عبد الوهاب في "ذا فويس"

كثُرت التكنهات والتسريبات حول أسماء النجوم الذين سيشاركون في برامج الهواة، خصوصًا بعد إعلان مجموعة "mbc" عن استعدادها للتحضير للموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينيير" للمواهب ما فوق سن الـ60، ومع البدء بقبول طلبات المواهب التي ترغب بالمشاركة في الموسم المقبل من برنامج "ذا فويس".

واستبعدت التسريبات أسماء بعض النجوم في العالم العربي، واستحضرت أسماء أخرى، وكان لافتًا الخبر الذي تحدث عن مشاركة راغب علامة وأحلام في الموسم المقبل من برنامج "ذا فويس"، بالرغم من الخلافات التي حصلت بينهما خلال مشاركتهما في برنامج "أراب أيدول"، والتي كانت سببًا بإنسحاب علامة منه.

وأكد الفنان راغب علامة، لـ "سيدتي نت" أنه تجري حاليًا مفاوضات بينه وبين "mbc" لكي يشارك كمدرب في برنامج "ذا فويس"، وعن إمكانية قبوله المشاركة في البرنامج، بالرغم من تواجد أحلام فيه، أجاب" المفاوضات تجري بعيدًا عن موضوع أحلام نهائيًا"، وعما يقصده بكلامه، وهل هو يعني أن أحلام سوف تكون شريكته أم لا في "ذا فويس"، علّق قائلا "لا أعرف ما إذا كانت أحلام سوف تكون في البرنامج أم لا. ما أعرفه هو أن الفنانة التي أحبها وهي شيرين عبد الوهاب سوف تكون موجودة فيه".

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كما أشار علامة أن لا علم له بالأسماء الأخرى التي سوف تشارك في البرنامج، خصوصًا وأن هناك من أشار إلى مفوضات مع حسين الجسمي لهذه الغاية.

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وعن رأيه بالتسريبات التي أكدت وجوده وأحلام في البرنامج، بالرغم من مناكفتهما على الهواء في "آراب أيدول"، والتي كانت أحد أسباب متابعته ونجاحه، أجاب" هذا السؤال تجيب عليه " mbcوأنا أتفاوض معها في الأمور التي تتعلق بي شخصيًا، وعما إذا كانت الاجواء سوف تريحني أم لا".

ولأن السؤال الأساسي هو قبوله أو رفضه المشاركة في حال التأكد من مشاركة أحلام، قال "الكل سيعرف في الوقت المناسب. نحن نتفاوض حاليًا على نقاط هي بالنسبة إليّ أكثر أهمية من مشاركة فنان معين من عدمه".

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