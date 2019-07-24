ياسمين علي تحصل على جائزة أفضل مطربة شابة من حفل "ميما"

احتفلت الفنانة ياسمين علي بحصولها علي جائزة أفضل صوت مطربة صاعدة من حفل تسلم جائزة الشرق الأوسط للموسيقى "ميما "، والذى يقام سنويا برعاية مجلة الديرجيست منذ عام 2008.

ونشرت ياسمين علي عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور لها أثناء تسلمها الجائزة علي مسرح الحفل وعلقت عليها قائلة: "امبارح كان حفل تسليم جائزة الشرق الأوسط للموسيقى خدت جايزة افضل صوت مطربة صاعدة بعد سنة واحدة من معرفتي بيكم..انتوا السبب ف الجايزة دي بعد ربنا ..كل واحد دخل وصوتلي....كل واحد أمن بيا إني ممكن اكون حاجه..ولجنة التحكيم وإدارة المهرجان ..شكرا ليكم إنتوا وإن شاء الله..ماخيبش ظنكم ف اللي جاي ..وربنا يستر".

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن للتكريم؛ وحصلت أنغام على جائزة أفضل مطربة للعام.

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