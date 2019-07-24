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""الخليج 365"" من بيروت: ذكّرت الفنانة ليلى علوي متابعيها بمسلسل قديم لعبت فيه دور البطولة عبر صورة نشرتها كـ"حذورة" عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". حيث نشرت اللقطة المصورة على شاطئ البحر وكتبت معلقة: "أحلى وقت في السنة هو وقت المصايف والانطلاق"، ثم سألت: "مين يعرف الصورة دي من ‏انهي عمل ليا؟".‏ حيث تفاعل المعلقون بتسمية أعمالها السابقة ليظهر أنها تعود لمسلسل الـ"توأم" الذي جمعها مع الفنانين فادية عبد الغني، ماجد المصري، تهاني راشد، يوسف شعبان، جميل راتب، رياض ‏الخولي وسلوى عثمان.



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كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تُذكِّر متابعيها بمسلسها القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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