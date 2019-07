بريتني سبيرز تسرق الأضواء مع حبيبها الإيراني

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

""الخليج 365"" من بيروت: سرقت النجمة العالمية بريتني سبيرز الأضواء بفستانها الأحمر مع حبيبها العارض الإيراني سام أصغري الذي سارت معه على السجادة الحمراء خلال افتتاح عرض فيلم Once Upon A Time In Hollywood، الذي يجمع في بطولته النجمين براد بيت وليوناردو ديكابريو.

يُذكر أن حبيبها يصغرها بـ 12 سنة. ولقد ضجت مواقع التواصل بصورهما خلال عطلة صيفية منذ أسابيع. علماُ أنه اختار لإطلالته اللون الرمادي، فيما بدا الانسجام واضحاً بينهما. ولقد نشرت "سبيرز" لقطات من المناسبة، لافتة إلى أنهما سارا معاً لأول مرة على السجادة الحمراء خلال افتتاح عرض فيلم.