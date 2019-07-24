اليوم دور العرض السينمائي في مصر تستقبل فيلم stuber

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر اليوم الأربعاء فيلم الجريمة الكوميدي stuber وهو الفيلم الذي تدور احداثه حول "ستو" وهو شاب حسن الطباع، يتسم بخفة الظل والاعتدال، يعمل نهاراً بمتجر للسلع الرياضية إلى جانب عمله كسائق علي سيارة أجرة ليلاً ليتمكن من تمويل مشروع فتاة أحلامه بإدارة صالة ألعاب رياضية، و في سبيل تحقيق هذا، يُجاهد "ستو" للحفاظ على تقييمه ذي الخمس نجوم كسائق أوبر، ولكن القدر يضعه في طريق راكب على النقيض تماماً من طباعه خلال إحدى رحلاته، وهو المحقق ڤيك مانينج المعروف بسرعة غضبة واندفاعه في سحب الزناد، وأساليبه السادية في التعامل خلال قضاياه.

تدور الأحداث في يوم حافل بالمصادفات، حيث يُجري ڤيك عملية جراحية بعينيه ثم يكتشف مكان تاجر المخدرات الذي قتل شريكه؛ فيضطر إلى طلب سيارة أجرة لملاحقته. ولسوء حظ ستو، يكون هو سائق السيارة المطلوب، فنشهد رحلة مثيرة تجمع بين الشاب اللطيف الذي يحاول جاهدًا الحفاظ على تقييمه المرتفع، والمحقق المتعطش للدماء في سعيه لملاحقة قاتل شريكه.

الفيلم من إخراج مايكل داوس وتأليف تريبر كلانسي وبطولة ديف باتيستا و كميل نانجياني و كارين جيلان و ميرا سورفينو و ايكو أويس و ناتالي موراليس وإنتاج جون فرانسيس دالي و جوناثان جولدستاين وموسيقى تصويرية جوزيف ترابانيس وتصوير بوبي شور ومونتاج جوناثان شوارتز.