شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تحيى حفلا غنائيا فى العراق أول أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إحياء حفل غنائى بأحد فنادق مدينة أربيل العراقية فى الأول من أغسطس المقبل ضمن حفلات صيف 2019، ومن المقرر أن تقدم مايا أغانيها الشهيرة .

وفى سياق آخر اختتمت مايا دياب برنامجها "هيك منغني" الذي عادَ بعد غياب بموسم خامس جديد وعُرض على شاشة MTV اللبنانية، أما آخر حفلاتها الغنائية فكانت بصحبة مواطنها اللبناني جوزيف عطية يوم الجمعة 18 في مدينة طرطوس بسورية.

يُذكر أن آخر أعمالها هي أغنية "خسرنا بعض" التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبناني زياد برجي وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "يابا يابا" خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب .