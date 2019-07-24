"دافعت عن دينها وزوجها مُنتج كبير".. حكايات ماجي بوغصن بعد إزالة ورم بالمخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، لعملية جراحية لإزالة ورم في المخ، استمرت 5 ساعات تكللت بالنجاح. وستبقى "ماجي" في العناية الفائقة اليوم الأربعاء، ومنع الفريق الطبّي عنها الزيارات لعدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية، وستحتاج ماجي بو غصن للراحة لمدة قد تصل إلى شهرين بعد هذه العملية الدقيقة.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عنها، كالآتي:

- ماجي من مواليد 18 سبتمبر عام 1979 في لبنان.

- كشفت الفنانة ماجي بو غصن لبرنامج "تفاعلكم" في سنة 2016 أن عمرها 40 سنة، أي أنها تحتفل هذا العام بعيد ميلادها الثالث والأربعين.

ماجي بو غصن في برنامج "تفاعلكم"

- بدأت حياتها الفنية مع الفنان داود حسين، بالمشاركة في فوازير رمضان.

- زوجة المنتج جمال سنان، صاحب شركة إيجل فيلم، الذي أنتج عدة أعمال مصرية ولبنانية من بينها "زي الشمس"، و"جراند أوتيل"، و"كأنه إمبارح"، و"ونوس". والمسلسلات اللبنانية الكاتب وتايجو و24 قيراط.

- نشرت الفنانة اللبنانية "بوغصن"، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة تجمعها بزوجها المنتج جمال سنان على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات، وعلقت على الصورة قائلةً: "وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء كل امرأة ناجحة رجل يثق بقدراتها".

- لم تقدم أي أعمال درامية أو سينمائية في مصر.

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- فيلم "بي بي"، أول أفلامها في السينما اللبنانية عام 2013.

- قدمت في رمضان الماضي مسلسل بروفا اللبناني مع الفنان المصري أحمد فهمي، بعد اعتذار حسن الرداد.

- شاركت في برنامج ديو المشاهير، وفازت فيه بالمركز الأول.

ماجي بو غصن في كواليس تصوير (حبة كراميل)

- قالت ماجي بو غصن في دفاعها عن نفسها في اتهام إن زوجها جمال سنان هو من ينتج لها، ذكرت أنها قدمت 40 عملا فنيا قبل أن تلتقى زوجها، وهي معه يكملان بعضهما البعض.

- كشفت الفنانة ماجي بو غصن، عن تفاصيل مرضها في عام 2018، وقالت إنها لم تحب أن تحكي لأحد عن مرضها، وطالبت جمهورها بعمل كشف مبكر وخاصة على سرطان الثدي.

ماجي بو غصن تروي تجربتها مع المرض

- تعرضت لهجوم في احتفالات عيد الميلاد عام 2017 بسبب ديانتها، فكتبت: "الاختلاف ليس خلاف، من تعمق بدينه جيدًا تحتم عليه احترام معتقدات الغير، على البعض التعرف على الله جيدًا، ستخجلون من تفاهة ما تتفوهون به من كلام مسيء".