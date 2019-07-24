صورة| فتاة صغيرة تشبه ريهانا.. والمطربة العالمية: "شعرت بصدمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة ريهانا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لفتاة صغيرة تشبهها. وكتبت ريهانا: "لقد كدت أسقط هاتفي من الصدمة". وظهرت الفتاة الصغيرة وهي تشبه ريهانا، حد التطابق، وتعتبر ريهانا واحدة من أشهر المطربات في العالم، ويتابعها قرابة 75 مليون شخص على "إنستجرام".

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