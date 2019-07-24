تراند اليوم : موسيقار مصري شهير: طليقتني ضربتني

اتهم موسيقي مصري شهير، طليقته بالاستعانة بمجموعة من البلطجية لاقتحام شقته والاعتداء عليه بالضرب.

وقال الموسيقار حلمي بكر، إن طليقته سماح عبدالرحمن القرشي، اقتحمت شقته في حي المهندسين بالجيزة، مستعينة بمجموعة من البلطجية، "سحلوني وضربوني وأهانوني على مرأى ومسمع من الجيران وحراس العقارات المحيطين بمنزله".

وأضاف بكر في تصريحات إلى صحيفة "الوطن"، أن هجوم البلطجية الذي تعرض له تسبب في إصابات بالغة في الكتف اليسرى والرقبة وحروق في اليد، فضلًا عن إصابات في الركبة أدت إلى صعوبة بالغة في الحركة، أدت إلى نقله إلى مستشفى العجوزة، لإثبات حالته وتلقيه العلاج.

وأوضح أنه فوجئ بهجوم طليقته على الشقة وتحطيم محتوياتها، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر لابنته "ريهام"، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، قائلًا: "من 10 أيام جت وعملت نفس اللي حصل ده وكسرت البيت، وأنا عملت محضر".

وأوضح أن سبب الخلاف هو ابنتهما الصغيرة "ريهام"، فبعدما اتفقا عقب طلاقهما منذ عامين، على أن تكون البنت برفقة والدها، عادت لتساومه عليها مرة أخرى، بعدما اتضح لها أنها تستطيع أن تجني الأموال منه حال طلبها أن تكون البنت برفقتها، بحسب قوله.

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وحرر "بكر" محضرًا بقسم شرطة العجوزة، أثبت فيه كل ما حدث، بجانب شهود العيان في المنطقة من الجيران وحراس العقارات، الذين ساندوه في الحادث الذي تعرض له.

وأشار إلى أنه الزوج رقم أربعة في حياة طليقته، والتي وصفها بأنها "امرأة تعودت على العنف، والدليل هو أنها قامت بنفس الفعل مع زوجها السابق".

وتابع: "أنا بستغيث بالشرطة المصرية تلحقني، أنا فنان مصري وبتهان في بلدي، وعايز أقابل وزير الداخلية أو النائب العام". وأردف: طليقتي الآن مع البلطجية في الشقة التي أمتلكها منذ 40 عامًا، تحديدًا في الغرفة المجاورة لي.