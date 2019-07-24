تراند اليوم : مطربة مصرية تفتح النار على طليقها ماجد المصري:« أنا اللي عملته»

فتحت المطربة المصرية منى إش إش ابنة الموسيقار الكبير حسن إش إش النار على طليقها الفنان ماجد المصري، موجهًة له العديد من الاتهامات، كونه أنكر فضلها عليه وما صنعته من أجله كي يصل إلى الشهرة والنجومية.وأكدت منى أنها لا تقصد إثارة الجدل بعد نشرها صورة زفافهما معًا قبل أيام، مدافعًة عن نفسها تجاه اتهامات طليقها لها بالغيرة والسعي للانتقام منه، لتدمير حياته الزوجية الحالية.

وكشفت "إش إش" من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، قائلًة: "أنا مش خرابة بيوت، ولا غيرة، لو عايزة أخرب بيت ماجد المصري، كنت خربته من أول ما اتجوز من 13 سنة".

وأوضحت منى أن ما دفعها للرد على طليقها ماجد المصري، هو إنكاره للدويتو الشهير بينهما منذ التسعينيات وهو "منى وماجد"، لافتًة إلى أن إنكاره لوجودها أيضًا لا يهمها.

واتهمته بأنه كان يُوصي الصحفيين والمذيعات في لقاءاته الإعلامية بألا يذكروا اسمها، رغم أنها شريكة كفاح وشقى وتعب أفضل سنوات عمرها في مشواره الفني وما وصل إليه.

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وأكدت أنه حاربها في الوسط الفني كي تظل تُربي أبناءه "صبي وفتاة"، كما أنه لا يتذكر فضل والدها الموسيقار حسن إش إش عليه وهو أصل الخير والنجاح الذي يحصده.

وتابعت: "أنا كنت زوجة وزميلة وأم أولاده ولا همني ولا اتكلمت، بالعكس كنت بدافع عنه، الموضوع باختصار أن ماجد المصري أنكر أمومتي لأولادي وأنكر تضحيتي بعمري عشان أربي أولادي (هذه القشة التي قصمت ظهر البعير) عشان كدة فكرته مين أنا".

يُذكر أنّ الفنان ماجد المصري والمطربة منى إش إش احتفلا قبل أيام بزفاف ابنهما "أحمد" في السّاحل الشّماليّ وسط حضور عدد من أصدقائهما من داخل الوسط الفنّيّ وخارجه، منهم: أكرم حسني، ولوسي، ووليد، منصور وبوسي شلبي، ووفاء عامر، وزوجها المنتج، محمد فوزي.