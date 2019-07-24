بالفيديو.. بيونسيه تطرح ألبوم "الأسد الملك"

طرحت النجمة العالمية بيونسيه، ألبوم "الأسد الملك"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويضم الألبوم 27 أغنية ومن بينها:
"NILE": ويشاركها في الغناء الفنان العالمي كندريكلامار.
"WATER": ويشاركها في الغناء كل من فاريل ويليامز، وسالاتيل.
"FIND YOUR WAY BACK".
"OTHERSIDE".
"BIGGER".
"BROWN SKIN GIRL": ويشاركها في الغناء كل من ويز كيد، و سانت جون، بلو أيفي كارتر.
"ALREADY": و يشاركها في الغناء المطرب العالمي ماجور ليزر، و المطربة العالمية شطا ويل.
"MY POWER": و يشاركها في الغناء كل من تييرا واك، و مونشيلد سانيللي، و نينجا.
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