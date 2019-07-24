بالصور.. عبد الباسط بوقندة: "الفن والرياضة هما سفراء الدول"

أكد الفنان الليبي عبد الباسط بو قندة، أن الرياضة والفن، هما سفراء الدول، حيث إن العمل الفني يمثل ثقافة الدولة، ويأتي ذلك من خلال مشاركتهم في المسابقات والمهرجانات، قائلاً: "تأسيس الدولة يأتي عن طريق الفن والثقافة".
أضاف بوقندة خلال الندوة التي أقماتها بوابة الوفد الإلكترونية تزامنا مع الذكرى المائة لتأسيس حزب الوفد قائلاً: "الكُتابوالفنانين والرياضيين هم من يرفعون علم الدولة".
أدار الندوة الزميل محمد فهمي، رئيس قسم الفن، وحضرها الكاتب الصحفي مجدي حلمي، مدير عام تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعدد من الزملاء.
يذكر أن الفنان عبد الباسط أبو قندة بدأ حياته الفنية من النشاط المدرسي بمدرسة الخليل الابتدائيةثم انضم لفرقة أطفال الضواحي التي تكونت بنادي الضواحي بمنطقة الفرناج والتي تم تبنيها من قبل جامعة طرابلس وقدم من خلالها مجموعة من الأعمال الفنية إلى أن قدم مع المخرج عبدالله الزروق مسلسل بعنوان "حكايات"، ومن ثم انضم إلى مجموعة أطفال الإذاعة المرئية صحبة الإعلامية الفاضلة فكرية آدم ثم قدم عملين للأطفال هما: "عمي الطبيب"، "أكبر بس"، كما قدم أكثر من 32 عملا مسرحيا وذلك خلال مسيرته الفنية.
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