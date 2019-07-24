بالصور.. عبد الباسط بوقندة: "الهندسة الاجتماعية أفادتني جدًا في كتابة المشاهد التمثيلية"

حرص الفنان عبد الباسط بوقندة على الاستفادة من دراسته بالهندسة الاجتماعية، ومن خلال عمله بالفن، مؤكداً أنها ساعدته كثيراً في كتابة المشاهد التمثيلية، رغم عدم دراسته لفن الكتابة.
أضاف بوقندة خلال الندوة التي أقامتها بوابة الوفد الإلكترونية تزامنا مع الذكرى المئة لتأسيس حزب "الوفد"، قائلاً: "عند كتابة المشاهد التمثيلية، يجب علينا دراسة محتوى الشخصية، من خلال تصرفاته الاجتماعية، ونمط حياته، ويأتي ذلكمن خلال الدراسة الاجتماعية، وليست التمثيلية".
أكد الفنانة عبد الباسط بوقندة: "نجاحي كان معتمداً على العلوم الاجتماعية، وأنه فادني كثيراً، سواء داخل التجارب التمثيلية، أو خارجها".
أدار الندوة الزميل محمد فهمي، رئيس قسم الفن، وحضرها الكاتب الصحفي مجدي حلمي، مدير عام تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعدد من الزملاء.
يذكر أن الفنان عبد الباسطبوقندة بدأ حياته الفنية من النشاط المدرسي بمدرسة الخليل الابتدائية ثم انضم لفرقة أطفال الضواحي التي تكونت بنادي الضواحي بمنطقة الفرناج والتي تم تبنيها من قبل جامعة طرابلس والتي قدم من خلالها مجموعة من الأعمال الفنية إلى أن قدم مع المخرج عبدالله الزروق مسلسل بعنوان "حكايات"، ومن ثم انضم إلى مجموعة أطفال الإذاعة المرئية صحبة الإعلامية الفاضلة فكرية آدم ثم قدم عملين للأطفال هما: "عمي الطبيب"، "أكبر بس"، كما قدم أكثر من 32 عملا مسرحيا وذلك خلال مسيرته الفنية.
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