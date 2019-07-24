بالصور.. عبدالباسط بوقندة: "ليبيا أحيت 40 مهرجانًا سنويًا"

أشار الفنان عبد الباسط بوقندة أن دولة ليبيا أقيمت عددا من المهرجانات، وكان يقدم من خلال كل مهرجان أكثر من 40 مسرحية، قائلاً: "هذا عدد ضخم لا يستهان به"، وكانت ليبيا تحيى مهرجانات مثل: المهرجان الوطني للمسرح، مهرجان أيام طرابلس المسرحي، وغيرهما.

وأكد بوقندة- خلال الندوة التي أقامتها بوابة الوفد الإلكترونية تزامنا مع الذكرى المائة لتأسيس حزب "الوفد"- قائلا: "أن الثورات والوضع السياسي الليبي

وقف تلك المهرجانات، رغم نجاحها الشديد".

وأضاف: "منذ عام 2011، حتى وقتنا الحالي لم تعرض إلا 3 مسرحيات فقط، وهذا أثر بالسلب على الثقافة الليبية والمسرح".

أدار الندوة الزميل محمد فهمي، رئيس قسم الفن، وحضرها الكاتب الصحفي مجدي حلمي، مدير عام تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعدد من الزملاء.

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يذكر أن الفنان عبد الباسط

بو قندة بدأ حياته الفنية من النشاط المدرسي بمدرسة الخليل الابتدائية ثم انضم لفرقة أطفال الضواحي التي تكونت بنادي الضواحي بمنطقة الفرناج والتي تم تبنيها من قبل جامعة طرابلس وقدم من خلالها مجموعة من الأعمال الفنية إلى أن قدم مع المخرج عبدالله الزروق مسلسل بعنوان "حكايات"، ومن ثم انضم إلى مجموعة أطفال الإذاعة المرئية صحبة الإعلامية الفاضلة فكرية آدم ثم قدم عملين للأطفال هما: "عمي الطبيب"، "أكبر بس"، كما قدم أكثر من 32 عملا مسرحيا وذلك خلال مسيرته الفنية.