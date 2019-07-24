"مدحت تيخا" بائع ملابس علي الرصيف في "كتف قانوني".









يشارك الفنان "مدحت تيخا" في مسلسل "كتف قانوني" للنجم طارق صبري .

أكد.. "تيخا" بأنه يقدم شخصية تدعي "خليل" وهي محور رئيسي للعمل بالكامل لما تحتويه من محرك ثابت ومتطور مع الأحداث.

أضاف.. "تيخا" بأنه يعاني في حياته بسبب فقرة الشديد والمسؤوليه التي تقع علي عاتقه منذ الصغر بفقدان والده ولكن والدته تدفعه الي الإمام بطريقتها الخاصة وتجسد هذه الشخصية الفنانة "سميره صدقي".

أضاف.. "تيخا" بأنه يمر بعده تجارب مهنية ومنها العمل علي أحد الأرصفة كبائع ملابس وأيضاً محاولته للغناء في أحد الأفراح الشعبية ولكنه يفشل وذلك في إطار كوميدي بحت.

أشار.. "تيخا" بأنه يمر بمرحلة عاطفية مع أحدى الفتيات الهاي كلاس وذلك بالصدفه الباحته ولكنها تمر بطريقه انتحال شخصيه "يوسف" لأنه من أحد الأثرياء وذلك في إطار كوميدي وغيرها من الأحداث.

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وأضاف.. "تيخا" بأنه سيتم استئناف التصوير والدخول الي البلاتو من جديد خلال الشهر المقبل وذلك بعد عيد الأضحى المبارك المقبل.

ويذكر أن تدور أحداث مسلسل "كتف قانوني" فى إطار كوميدى بحت واجتماعى وذلك حول شاب مصرى يدعي "يوسف" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان طارق صبري وهو حفيد أحد الأثرياء والذى يقيم مع جده فى قصر كبير يحب إحدى الفتيات تدعي "قشطة" والذي يجسد هذه الشخصية الفنانة سارة سلامة وهي من أسرة متوسطة الحال ويرفض الجد ارتباط حفيده والذي يجسد هذه الشخصية الفنان أحمد بدير ولكن بشرط أن يجتهد حفيده ويثبت وجوده وذلك بخلاف بأن الجد يتميز بحاله من الحرص والبخل الشديد.

وجدير بالذكر بأن مسلسل "كتف قانونى" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان طارق صبرى ‘ سارة سلامة ‘ مدحت تيخا ‘ أحمد بدير ‘ محمد نجاتى‘ أحمد سلامة ‘ رنا سماحة ‘ عبدالله مشرف ‘ محمد الصاوى ‘ منير مكرم ‘حسن عبدالفتاح ‘ سميره صدقي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه "day light" للمنتج عصام طنطاوي ومن سيناريو وحوار فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.