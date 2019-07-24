بتحريض من طليقته .. بلطجية يعتدون على الموسيقار حلمي بكر داخل شقته

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2019 09:51 صباحاً - أعلن الموسيقار المصري ” حلمي بكر ” عن تعرضه لاقتحام من قبل بعض البلطجية لشقته بحي المهندسين بتحريض من طليقته ” سماح عبد الرحمن ” التي كانت برفقتهم واعتدوا عليه وانهالوا عليه بالضرب داخل شقته وتعرضه لإصابات بالغة .

وأشار إلى أن الإصابات جاءت في الركبة والكتف اليسرى فضلاعن إصابات بالغة فى الرقبة واليد .

وأوضح بكر أن طليقته قامت بتكسير محتويات الشقة وسرقة مبلغ مالى مما أدى إلى ذعر ابنته الصغيرة ” ريهام ” التى كانت تتواجد فى المنزل أثناء المشاجرة وأن الطفلة تعرضت لما وصفه بـ” التدمير النفسي ” بسبب ما شاهدته من صراخ وتحتاج لعلاج نفسي سريع .

وقال حلمي بكر في تصريحات له : ” فوجئت بسماح طليقتي ومعها بلطجية يقتحمون علي شقتي بمنطقة المهندسين ويعتدون عليّ بالضرب وأهانوني على مرأى ومسمع من الجيران ” .

وأضاف : ” تعرضت لإصابات بالغة في مناطق متفرقة من جسدي بينما قامت سماح بتهشيم بعض محتويات الشقة وسرقة مبلغ مالي .. وخطفوا البنت ” .

Advertisements

وأوضح أن سبب الخلاف هو ابنتهما الصغيرة ” ريهام ” فبعدما اتفقا عقب طلاقهما منذ عامين على أن تكون البنت برفقة والدها عادت لتساومه عليها مرة أخرى بعدما اتضح لها أنها تستطيع أن تجني الأموال منه حال طلبها أن تكون البنت برفقتها على حد قوله .

وتوجه بكر فور حدوث هذه الواقعة إلى قسم شرطة العجوزة لتحرير محضر ضد طليقته مثبتا فيه كل ما حدث واتهمها بمحاولة قتله .. كما أرفق بالمحضر التقارير الطبية التي تثبت تعرضه لإصابات بالغة نتيجة الاعتداء .

يذكر أن حلمى بكر قد تزوج من سماح عبد الرحمن القرشى منذ فترة وأنجب منها ابنته ” ريهام ” .. وهي الزوجة رقم 11 وآخر زيجاته إلى الآن .