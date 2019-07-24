كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2019 09:51 صباحاً - نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” صورة لجثمان الإعلامية والفنانة البحرينية الراحلة ” صابرين بورشيد ” . حيث أظهرت الصورة جثمان المتوفاة وهي بالكفن ذو اللون الأسود موضوعا على قاعدة خشبية استعدادا للدفن .. وكتبت مي على الصورة : ” جعل الله قبرك روضة من رياض الجنة ” . كما أرفقت مي تعليقا على الصورة قائلة : ” حصريا صورة جثة المرحومة بإذن الله المذيعة والفنانة صابرين بورشيد .. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تثير الجدل بعد نشرها صورة لجثمان ” صابرين بورشيد ” قبل دفنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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