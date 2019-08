كيف أطلّت بريتني مع حبيبها العشريني؟ – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: أطّلت النجمة العالمية بريتني سبيرز مع حبيبها الشاب على السجادة الحمراء، وذلك في حفلة افتتاح فيلم Once Upon A Time In Hollywood، والذي يشارك في بطولته النجمان براد بيت وليوناردو ديكابريو.

وظهرت سبيرز مع حبيبها سام أزغري الذي يصغرها بـ 12 عاماً بفستان أحمر، في حين اختار الأخير اللون الرمادي لإطلالته.

الجدير ذكره أن فيلم Once Upon Time in Hollywood من المقرر طرحه يوم 26 تموز/يوليو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وهو من بطولة ليوناردو دي كابيرو وبراد بيت بمشاركة عدد من الممثلين ومنهم، داكوتا فانينغ، لوك بيري وداميان إميل هيرش، كليفتون كولينز جونيور، كيث جيفرسون، نيكولاس هاموند، مارغوت روبي، بيرت رينولدز، تيموثي أوليفانت، كيرت راسل، مايكل مادسن والعمل من كتابة وإخراج كوينتن تارانتينو.