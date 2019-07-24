ذهب وملفات سرية ومثلية في La Casa De Papel بجزئه الثالث

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت شبكة Netflix العالمية الجزء الجديد من مسلسل La Casa De Papel، والذي لاقى رواجاً كبيراً في جزأيه الأول والثاني واستطاع أن يحقّق انتشاراً عالمياً غير مسبوق للمسلسلات الناطقة باللغة الإسبانية.

ويعود الجزء الجديد بقصّة جديدة فيها جرعة قوية من التشويق والإثارة، حيث يجمع “البروفيسور” طاقمه من جديد لمحاولة إنقاذ “ريو” الذي أصبح في قبضة الشرطة، وذلك من خلال الضغط على الحكومة بعد الاستيلاء على الذهب والملفات السرية للدولة في البنك المركزي الإسباني في مدريد.

كما يطرح الجزء الجديد قضية المثلية الجنسية بين “هلسنكي” وشخصية “باليرمو”، والذي كان من أصدقاء “برلين” المقرّبين وخطّط معه مسبقاً لهذه العملية الدقيقة.

إشارة الى أنّ الشركة المذكورة طرحت 8 حلقات كاملة من المسلسل عبر منصّتها الإلكترونية.