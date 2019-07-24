هازال كايا تُهاجم الصحافة التركية والسبب بيرين سات

متابعة بتجـــــــــرد: بعد التدخل الكبير في تفاصيل حياة النجمة التركية بيرين سات ومهاجمتها من قبل الصحافة التركية، علّقت زميلتها النجمة هازال كايا على هذا الأمر، معتبرة أن نجاح بيرين يستفز بعض الصحفيين الذين اعتبرتهم بأنهم لا علاقة لهم بالمهنة.
وكشفت هازال أنها لم تتواصل مع بيرين منذ فترة طويلة، إلا انها تنزعج عند قرائتها لأخبار سيئة عن زميلتها، معتبرة اياها من أهم النجمات في تركيا.
الجدير ذكره ان بيرين سات وهازال كايا اجتمعتا في مسلسل “العشق الممنوع” منذ سنوات، والذي حقق نسب مشاهدة عالية.
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