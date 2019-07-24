- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - حسن أبوالعلاالأربعاء 2019/7/24 10:41 ص بتوقيت أبوظبي
تكريم الممثلة المغربية أمينة رشيد في افتتاح مهرجان سينما الشاطئ
انطلقت، مساء الثلاثاء، الدورة الرابعة لمهرجان سينما الشاطئ بمدينة هرهورة بالمملكة المغربية، في حضور عدد كبير من الفنانين السينمائيين بتكريم 4 ممثلات عربيات، وتستمر دورة المهرجان حتى 27 يوليو الحالي.
وتقدم حضور الحفل النجوم المغاربة عزيز داداس، ورشيد الوالي، وسامية أقريو، ومالك أخميس، والممثلة الجزائرية موني بوعلام، والمخرجين المغاربة عبدالرحمن التازي، وحسن بن جلون، وكمال كمال، وهشام العسري، وداود أولاد سيد، والمخرج الجزائري طاهر حوشي.
بدأ حفل الافتتاح بفقرة غنائية قدمتها السوبرانو المغربية العالمية سميرة القادري، ثم ألقى المخرج عبدالواحد مجاهد، مؤسس ورئيس المهرجان، كلمة قصيرة تحدث خلالها عن الصعوبات التي واجهت انطلاق الدورة الرابعة، موضحا أنه تغلب على هذه الصعوبات بفضل تكاتف الفنانين من أبناء مدينة هرهورة.
وأهدى المهرجان دورته الرابعة للمرأة العاملة في السينما، وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة المصرية سمية الخشاب و3 من الممثلات المغربيات؛ هن أمينة رشيد، وسعيدة باعدي، وماجدولين الإدريسي.
ويرأس لجنة تحكيم المهرجان في دورته الرابعة الشاعر والروائي المغربي صلاح الوديع، وتضم في عضويتها المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي، والناقد المصري الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والممثلة المغربية راوية، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والممثلة الإيطالية مارسا ديتشي، والمنتج عمر داكنون من بوركينا فاسو.
ويتنافس على جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان 6 أفلام مغربية حديثة هي: "طفح الكيل" إخراج محسن بصري، و"نديرة" إخراج كمال كمال، و"إمباركة" إخراج محمد زين الدين، و"إنديجو" إخراج سلمى برقاش، و"نعيمة وأولادها" إخراج أوليفر كوزيماك، و"قصة ناقصة" إخراج سعد الشرايبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان سينما الشاطئ بالمغرب ينطلق بتكريم 4 ممثلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.