انطلاق فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر 2019

بدأت فعاليات مسابقة “Miss Egypt – بنت مصر” منذ أيام بكاستينج المسابقة، حيث شارك به نحو 100 متسابقة من بين 2500 فتاة.

وخضعن المتسابقات لاختبارات أمام لجنة التحكيم التي شارك بها كلاً من دكتورة أمال رزق رئيسة المسابقة، الفنانة هنادي مهنى، الفنان فراس سعيد، مصمم الأزياء بهيج حسين، ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، أيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي 2017، والتي أقيمت يومي 13، 14 يوليو الجاري بفندق تريومف القطامية.

وتم فرز نتائج التقييم للمتسابقات ممن خضعن للاختبارات أمام لجنة التحكيم، ووقع الاختيار على 25 فتاة منهن للمنافسة على لقب “Miss Egypt 2019″ وهن نوران طارق، منار أحمد، ميرا صابر، سلمى سمير، بسمة داوود، مافي عيد، آية زهران، مريم العقدة، سناء حسام، نوران أيمن، أمنية السويسي، منيرة محمد، فاطمة وليد، شمس أسامة، آية نبيل، ألاء عاطف، نانسي مجدي، روان أيوب، لميس وليد، فيرينا عاطف، إنجي وليد، مهرة سامي، نور ياسر، ياسمين ابراهيم، روان الحسيني، نورهان عدنان.

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وأعربت دكتور أمال رزق، عن سعادتها هذا العام لمشاركة عدد من الفتيات من محافظات أخرى لأول مرة مثل المنيا، المنصورة، الإسكندرية، الغردقة، قنا، مشيرة إلى أن الجمال المصري بكل المحافظات وليس مقتصر على القاهرة والإسكندرية فقط.

كما قامت المتسابقات بزيارة خاصة الى مستشفى سرطان الأطفال 57357 ضمن مراحل المسابقة، فيما يخضعن لعدد من تدريبات الـ”Cat Walk” و”الاتيكيت” واللياقة البدنية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أنه من المقرر إقامة حفل “Miss Elegant” ضمن فعاليات المسابقة وهو عرض للمتسابقات لأزياء حقبة الخمسينيات من اختيارهن الخاص أمام لجنة التحكيم وذلك بفندق تريومف بالقطامية يوم السبت 27 تموز/يوليو الجاري.

وسيقام الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 8 آب/أغسطس المقبل على مسرح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام وممثلي السفارات والهيئات الدبلوماسية.