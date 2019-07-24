أخطاء عائلة ترامب الإملائية.. ايفانكا على خطى والدها!

متابعة بتجـــــــــــرد: أشعلت إيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ارتكبت خطأ فادحا في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر نشرتها لتهنئة بوريس جونسون بفوزه بمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا. وكتبت إيفانكا ترامب: “مبروك بوريس جونسون كونك أصبحت رئيس وزراء مملكة كينغستون”، والتي أخطأت في كتابة اسم البلد، فبدلا من ذكر المملكة المتحدة (United Kingdom)، كتبت (United Kingston). وبعد اللغط، حذفت إبنة الرئيس الاميركي تغريدتها وأعادت نشر التغريدة بالاسم الصحيح. إشارة الى ان والدها، الرئيس الاميركي، سبق وارتكب العديد من الأخطاء الإملائية الكارثية عبر حسابه على تويتر.

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